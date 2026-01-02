Fiorentina parte la nuova era | Solomon è il primo colpo di Paratici

La Fiorentina avvia una nuova stagione con l’arrivo di Solomon, il primo acquisto sotto la gestione di Paratici. Gennaio segna un punto di svolta per il club, che punta a consolidare la propria rosa e rafforzare le ambizioni future. Questa operazione rappresenta il primo passo di un percorso volto a costruire una squadra più competitiva e determinata, segnando l’inizio di una fase di rinnovamento e crescita.

Alla Fiorentina il mese di gennaio non si apre come una semplice finestra di aggiustamento, ma come l’inizio di una nuova fase. Il club viola ha deciso di cambiare passo, affidandosi a una regia diversa e più strutturata. Il primo segnale è già arrivato: Manor Solomon è il primo rinforzo della nuova era, un’operazione che porta la firma diretta di Fabio Paratici. Fiorentina, gennaio da svolta: Solomon apre il nuovo corso. Quello che sta per iniziare non è un mercato di riparazione, ma una mezza rivoluzione tecnica e dirigenziale. La decisione di Rocco Commisso è chiara: rilanciare una Fiorentina in difficoltà affidandosi all’esperienza di Paratici, pronto a rimettersi al centro del progetto dopo l’esperienza al Tottenham. 🔗 Leggi su Como1907news.com

