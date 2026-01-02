Fiorentina parla Solomon | Felice di questa sfida A Firenze io e mia moglie abbiamo fatto il viaggio di nozze

Manor Solomon si presenta come nuovo giocatore della Fiorentina, esprimendo soddisfazione per questa sfida. Ricorda con affetto il viaggio di nozze a Firenze, sottolineando il legame personale con la città. Le sue parole, raccolte ai microfoni del club, rivelano un atteggiamento positivo e desideroso di contribuire alla squadra, in un momento di rinnovamento per il club viola.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Non c’è solo un “generico”e banale “sono felice di essere qui” nelle prime dichiarazioni di Manor Solomon come nuovo giocatore viola ai microfoni del club gigliato. Come prevedibile nessun accenno alla polemica contro il giocatore israeliano lanciata da Jacopo Madau (segretario provinciale di Sinistra Italiana e assessore del Comune di Sesto Fiorentino), ma una carica positiva di chi ha deciso di sfidare una situazione delicata come quella della Fiorentina, ultima in classifica. “Felice di essere qui, ho visto il posto, conosciuto le persone e mi hanno entusiasmato”, dice Solomon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

