Fiorentina in vista della Cremonese parla il dg Ferrari | in arrivo il dirigente Paratici e l’esterno Salomon

La Fiorentina si prepara alla partita contro la Cremonese con un occhio alle prossime strategie di mercato. Nel comunicato del direttore generale Alessandro Ferrari, si annunciano importanti novità, tra cui l’arrivo del dirigente Fabio Paratici e dell’esterno Salomon. La società toscana continua a rafforzarsi con obiettivi di consolidamento e crescita, mantenendo un profilo sobrio e centrato sulla pianificazione futura.

FIRENZe È una Fiorentina in assetto da battaglia quella che si affaccia al 2026. La società gigliata ha deciso di rompere il muro del riserbo attraverso le parole del direttore generale Alessandro Ferrari. Un intervento a 360 gradi che sa di 'anno zero': tra l'ammissione di una classifica deficitaria — che vede i viola attualmente all'ultimo posto — e l'annuncio di una rivoluzione tecnica immediata. L'era Paratici e il colpo Solomon. La notizia più fragorosa riguarda l'organigramma. Ferrari ha ufficializzato l'arrivo imminente di una figura di respiro internazionale: si tratta di Fabio Paratici, atteso a Firenze già all'inizio della prossima settimana.

