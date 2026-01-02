Fiocchi rosa al Goretti | Cecilia è la prima nata Tre bimbe alla luce tra il vecchio e il nuovo anno

A Latina, all'ospedale Santa Maria Goretti, sono nate le prime tre bambine tra il vecchio e il nuovo anno. La prima, Cecilia, ha portato gioia alla comunità, mentre la sindaca Celentano ha commentato con soddisfazione le nascite di fine 2025 e inizio 2026. Questi eventi segnano un inizio positivo per il 2026 nel nosocomio locale, simbolo di nuova vita e speranza.

Tre fiocchi rosa per chiudere il 2025 e aprire il 2026 all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. "Con grande gioia accolgo la notizia delle prime nascite del 2026” nel nosocomio della nostra città, ha detto la sindaca Matilde Celentano nel celebrare i lieti eventi che hanno accompagnato il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

fiocchi rosa goretti ceciliaLa prima nata dell'anno al Goretti è Cecilia - La prima nata a Latina all'ospedale Santa Maria Goretti è Cecilia, una bellissima bambina venuta alla luce oggi nel primo pomeriggio alle 14,13, pesa due chili e 860 grammi. latinaoggi.eu

A Rocca Cigliè due fiocchi rosa, prime culle dopo un decennio - Rocca Cigliè dà il benvenuto a Beatrice Manfredi e Cecilia Spinello, le prime bimbe nate nel piccolissimo comune cuneese della Langa cebana dopo un decennio di 'inverno demografico'. ansa.it

