Finta morte di Denis Kapustin Così il controspionaggio ucraino ha ingannato i servizi russi

L’intelligence ucraina ha annunciato di aver inscenato la morte del comandante russo Denis Kapustin, al fine di ingannare i servizi di sicurezza di Mosca. Questa operazione ha permesso di ottenere informazioni sui collaboratori russi coinvolti in un piano di assassinio e di ricevere una ricompensa di 500 mila dollari. La mossa rientra nelle strategie di controspionaggio adottate da Kyiv per proteggere i propri agenti e indebolire le reti nemiche.

La morte può attendere, per chi è impegnato al fronte in Ucraina. Nelle scorse ore l'intelligence militare ucraina ha rivelato infatti di aver inscenato la morte di Denis Kapustin, comandante russo che combatte a fianco di Kyiv, con l'obiettivo di ingannare i servizi di sicurezza di Mosca, incassare una taglia da 500 mila dollari e individuare gli agenti russi coinvolti in un piano di assassinio del combattente, in un'operazione presentata come un successo di contro-intelligence dal vertice dei servizi ucraini. La storia inizia il 27 dicembre, quando l'unità di Kapustin aveva annunciato che il proprio comandante era stato ucciso in un attacco con drone lungo il confine meridionale.

Denis Kapustin ucciso? La messincena degli 007 ucraini sul comandante russo anti-Putin: «Abbiamo anche incassato la taglia». E Zelensky promuove il capo dell’intelligence - In realtà, si è trattato di una messinscena dell'intelligence per salvarlo da un attentato di Mosca ... open.online

Il colpo dei servizi segreti ucraini: inscenano la morte del comandante Denis Kapustin e incassano la taglia di 500.000 dollari dei russi - Diffondendo la fake news della morte del comandante della milizia paramilitare Rdk che combatte i russi, gli ucraini hanno seguito il denaro e identificato gli autori del complotto all'interno degli a ... today.it

