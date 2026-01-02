Fino all’Epifania c’è il Sarnico Magic Christmas | mercatini luci e laboratori con i mattoncini più famosi al mondo

Fino all’Epifania, Sarnico ospita il Sarnico Magic Christmas, un evento promosso dalla Pro Loco che trasforma il centro storico e il lungolago in un villaggio natalizio gratuito. Tra mercatini, luminarie e laboratori con i mattoncini più amati, l’iniziativa offre un’occasione per vivere momenti di socialità e attrattiva turistica, unendo tradizione e magia in un’atmosfera accogliente e suggestiva.

Sarnico vive una nuova edizione di ‘ Sarnico Magic Christmas. dove i sogni diventano realtà ‘, promosso da Pro Loco Sarnico, che fino al 6 gennaio trasforma il centro storico e il lungolago in un grande villaggio diffuso, completamente gratuito, capace di unire magia, socialità e attrattività turistica. Lo racconta Chiara Belussi, referente del progetto, che ha fruito del contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca. Nato nel 2020, in piena pandemia, come semplice installazione luminosa “per dare speranza nel buio del momento che stavamo vivendo”, l’evento è cresciuto, anno dopo anno, fino a richiamare oltre 30mila visitatori, anche da fuori regione e dall’estero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

