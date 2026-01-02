Fino a soffocare Impresa sportiva senza limite

Il 23 dicembre, la Federazione Internazionale di Biathlon ha annunciato la morte di Sivert Guttorm Bakken, 27 anni. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla durezza e i rischi legati allo sport. La notizia ricorda l’importanza della sicurezza e del rispetto per gli atleti, anche in discipline considerate competitive e ad alta intensità.

La Federazione Internazionale di Biathlon il 23 dicembre ha riportato la notizia della morte del ventisettenne Sivert Guttorm Bakken. Il biatleta norvegese si trovava a Lavazè, in Val di Fiemme.

