Finito Capodanno a Riccione si pensa già al Ferragosto | questa estate concerto gratis con gli Eiffel 65
Dopo i festeggiamenti di Capodanno a Riccione, si inizia a pianificare il Ferragosto. La città annuncia un concerto gratuito il 14 agosto in piazzale Roma, con gli Eiffel 65, gruppo italiano di fama internazionale noto per le hit dance. L’evento fa parte del programma Riccione Music City, offrendo un’occasione di intrattenimento estivo accessibile a tutti.
Riccione annuncia un nuovo appuntamento musicale gratuito per la prossima estate. Nell’ambito del palinsesto di Riccione Music City, a salire sul palco di piazzale Roma il 14 agosto sarà una delle band italiane più amate che ha conquistato il mondo diventando un’icona assoluta della musica dance. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
