Fingeva di aiutare anziani ai bancomat ma in realtà li derubava | arrestato 37enne a Torino

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di aver sottratto denaro a anziani presso i bancomat di Pinerolo. Secondo le indagini, si spacciava come assistente per truffarli e poi rubava i loro soldi. L’arresto è il risultato di un’indagine dei carabinieri, che hanno ricostruito una serie di quattordici furti ai danni di persone anziane.

Arrestato dai carabinieri un 37enne sospettato di avere messo a segno quattordici furti ai danni di anziani a Pinerolo, in provincia di Torino. La tecnica era quella di avvicinare le vittime agli sportelli bancomat, convincerle che i dispositivi non stessero funzionando e impossessarsi di nascosto del denaro che invece avevano erogato regolarmente. Gli episodi si sono verificati nel Pinerolese tra l’agosto e il novembre del 2025. L’indagine ha preso le mosse dopo la denuncia di un ottantenne derubato di 800 euro – ha detto – da un uomo che aveva finto di aiutarlo a eseguire l’operazione. Il 37enne è stato arrestato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

