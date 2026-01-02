A cavallo tra fine e inizio anno, l’Ospedale Del Ponte di Varese ha registrato i primi nati del 2024. Alle 1.11 di Capodanno è nata Matilde, residente a Besozzo, seguita poco dopo da un’altra bambina. Un momento di gioia per l’ospedale e la comunità locale, che celebra il nuovo anno con l’arrivo di due vite.

Il primo vagito dell’anno in provincia di Varese è stato all’ Ospedale Del Ponte. Alle ore 1.11 della notte di Capodanno è venuta alla luce Matilde, residente nel Comune di Besozzo, seguita alle 2.32 da Ginevra (Azzate) e alle 3.25 da Gioia (Saltrio). Tre fiocchi rosa per l’ospedale della mamma e del bambino di Varese. Lo stesso era stato nell’ultima giornata dell’anno, con altre tre bimbe venute alla luce tra il mattino e il pomeriggio del 31 dicembre: Marisol, Isabelle e Ludovica. Anche negli ospedali di Tradate e Cittiglio le prime nate sono state due femmine, una bimba italiana residente a Cislago, venuta alla luce alle 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fine e inizio anno in rosa. Al Del Ponte la staffetta da Ludovica a Matilde. E l’ospedale festeggia

Leggi anche: CAPODANNO CON BUBINOBLOG: FESTEGGIA CON NOI INIZIO E FINE ANNO. BUON 2026!

Leggi anche: Ponte Messina: Salvini, 'conto di partire da inizio anno'

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fine e inizio anno in rosa. Al Del Ponte la staffetta da Ludovica a Matilde. E l’ospedale festeggia; Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro; Venezia, Teatro La Fenice: Concerto di Capodanno diretto da Michele Mariotti; Fiocchi azzurri e rosa in Ciociaria: ecco i primi nati dell’anno.

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro - Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. gonews.it