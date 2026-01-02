Fine e inizio anno in rosa Al Del Ponte la staffetta da Ludovica a Matilde E l’ospedale festeggia
A cavallo tra fine e inizio anno, l’Ospedale Del Ponte di Varese ha registrato i primi nati del 2024. Alle 1.11 di Capodanno è nata Matilde, residente a Besozzo, seguita poco dopo da un’altra bambina. Un momento di gioia per l’ospedale e la comunità locale, che celebra il nuovo anno con l’arrivo di due vite.
Il primo vagito dell’anno in provincia di Varese è stato all’ Ospedale Del Ponte. Alle ore 1.11 della notte di Capodanno è venuta alla luce Matilde, residente nel Comune di Besozzo, seguita alle 2.32 da Ginevra (Azzate) e alle 3.25 da Gioia (Saltrio). Tre fiocchi rosa per l’ospedale della mamma e del bambino di Varese. Lo stesso era stato nell’ultima giornata dell’anno, con altre tre bimbe venute alla luce tra il mattino e il pomeriggio del 31 dicembre: Marisol, Isabelle e Ludovica. Anche negli ospedali di Tradate e Cittiglio le prime nate sono state due femmine, una bimba italiana residente a Cislago, venuta alla luce alle 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
