Nel passaggio tra il 2025 e il 2026, in Brianza sono stati arrestati due giovani sospettati di tentativi di furto. Gli episodi sono stati sventati dalle forze dell'ordine, che hanno assicurato alla giustizia i responsabili. L'intervento tempestivo ha contribuito a mantenere la sicurezza nella zona durante le festività di fine anno.

Monza, 2 Gennaio 2026 - Due ladruncoli sono gli arrestati nell'ultimo giorno del 2025 e nel primo giorno del 2026 in Brianza. Il tardo pomeriggio di San Silvestro per un marocchino ventenne senza fissa dimora e incensurato i carabinieri hanno fatto scattare le manette per l'accusa di tentata rapina impropria. Il giovane ha cercato di rubare una birra e una fetta di formaggio grana padano del valore complessivo di 12 euro (che probabilmente sarebbero stati il suo cenone per festeggiare l'ultimo giorno del 2025) all 'interno del supermercato Coop di Desio ma prima che raggiungesse l'uscita del negozio un addetto alla vigilanza ha notato che il ragazzo cercava di nascondere la merce sotto i vestiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fine e inizio anno con i ladri in Brianza, ma i loro colpi non vanno a buon fine: due arresti

Leggi anche: CAPODANNO CON BUBINOBLOG: FESTEGGIA CON NOI INIZIO E FINE ANNO. BUON 2026!

Leggi anche: «Finiamo l'anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest'anno»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Da Ceva al Veneto: il primo colpo che ha fatto crollare la super banda di ladri; Rapina record in Germania: ladri entrano nel caveau di una banca e rubano decine di milioni di euro; Assalto fallito all’Unicredit di Bruino, caccia ai ladri armati di esplosivo. Sesto colpo in un mese; Furti in serie tra Vicenza e Verona: 27 colpi in casa, scattano sei misure cautelari.

Fine d’anno all’insegna dei saccheggi a San Donato, i ladri prendono di mira le auto e le cantine - Tra le strade di San Donato, a brillare sono stati i cristalli dei finestrini a pezzi sull’asfalto. ilcittadino.it