Finale Stranger Things | cosa funziona e cosa non convince dell’ultima puntata

L’ultimo episodio di Stranger Things ha suscitato diverse reazioni tra i fan. In questa analisi, si approfondiscono gli aspetti che hanno funzionato e quelli che invece non hanno pienamente convinto, offrendo un quadro obiettivo sulla conclusione della serie. Con un approccio critico e dettagliato, si cerca di evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità della finale, rispettando un tono sobrio e informativo.

Roma, 2 gennaio 2026 - È la fine dell’infanzia. Accade, e per molti il rito di passaggio si è consumato ufficialmente alle due del mattino di questo primo gennaio 2026. Con i 128 minuti dell’ultimo episodio, intitolato The Rightside Up (in Italia Il mondo reale), Stranger Things ha chiuso ogni varco verso quel Sottosopra che dal 2016 – 5 stagioni, 42 episodi – ha ridefinito non solo i canoni del genere tv sci-fi, ma il nostro stesso modo di abitare la televisione. Se un decennio fa la creatura filo anni Ottanta dei fratelli Duffer sembrava l’avamposto di una nuova libertà visiva – il piccolo schermo che si faceva cinema ovunque, dal salotto allo smartphone – oggi la sua conclusione ci restituisce un’immagine speculare: non siamo stati noi a scegliere la serialità fluida, è stata questa modalità a fagocitarci, trasformando il godimento dell’attesa nella “grande bouffe” del tutto e subito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

