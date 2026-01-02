Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco. La 34enne è stata scoperta giovedì mattina al Fairmont Hotel, dopo aver accusato un malore. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e rappresenta una triste perdita per la famiglia.

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria Jones, è stata trovata morta in un hotel della California. Secondo TMZ, hanno scoperto il corpo della 34enne giovedì mattina al Fairmont Hotel di San Francisco dopo che la donna aveva avuto un malore. Le autorità hanno rivelato che i paramedici hanno risposto a una chiamata all’hotel intorno alle 2:52 del mattino. Con un portavoce dei vigili del fuoco di San Francisco che ha dichiarato che “ai presenti hanno fornito istruzioni per la rianimazione cardiopolmonare secondo i registri CAD”. I paramedici intervenuti hanno trovato Victoria priva di sensi al loro arrivo in hotel. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Figlia 34enne di Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel

Leggi anche: Trovata morta in un hotel Victoria, la figlia di Tommy Lee Jones

Leggi anche: Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, trovata morta in un hotel di San Francisco; I figli di Sean Combs raccontano la loro versione dei fatti in una docu-serie; Morta a 34 anni Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones; La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, 34 anni, trovata morta in un hotel di San Francisco il giorno di Capodanno.

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria, trovata morta in un hotel di San Francisco - La giovane, 34 anni, aveva seguito brevemente le orme del padre, debuttando al suo fianco in Men in Black II, nel 2002. vanityfair.it