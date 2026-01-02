Fiesole la storia di Alessio | il cantastorie ipovedente che racconta il paese e unisce la comunità

Fiesole, un borgo ricco di storia e tradizione, accoglie Alessio, il cantastorie ipovedente che, con la sua voce, racconta il paese e unisce la comunità. Nonostante le difficoltà di vista e motorie, Alessio trova in “Una Casa a Caldine” un ambiente in cui la sua passione per il racconto si esprime con naturalezza, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e condivisione tra i residenti.

Alessio ha gravi problemi di vista e difficoltà motorie, ma quando entra a "Una Casa a Caldine" tutto questo sembra sparire. Qui, insieme agli altri ragazzi del progetto promosso dal Comune di Fiesole e gestito dalla Cooperativa Sociale Il Girasole, Alessio non è "quello con la disabilità" è.

