fico nei guai la prefettura contesta la nomina di vincenzo cuomo

La Prefettura di Napoli ha sollevato delle contestazioni riguardo alla nomina di Vincenzo Cuomo come assessore regionale nella giunta di Roberto Fico. Secondo quanto appreso in esclusiva da Anteprima24.it, si tratta di rilievi ufficiali che potrebbero influire sul proseguimento dell’incarico. La vicenda evidenzia le tensioni istituzionali e le questioni di conformità legale legate alla nomina in ambito regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto A quanto apprende in esclusiva Anteprima24.it, la Prefettura di Napoli avrebbe mosso dei rilievi alla nomina di Vincenzo Cuomo come assessore regionale della giunta di Roberto Fico. Il problema riguarderebbe le dimissioni da sindaco di Portici arrivate solo tre giorni fa. Seguiremo gli aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

