Fiat si conferma nel 2025 il marchio più venduto del mercato italiano

Nel 2025, Fiat si conferma il marchio più venduto in Italia, mantenendo la leadership sia nel settore delle automobili che in quello dei veicoli commerciali. I dati di Dataforce evidenziano un volume di vendite significativo, rafforzando la posizione dell’azienda nel mercato nazionale. Questa costanza di risultati testimonia la stabilità e l’affidabilità di Fiat come scelta preferenziale per i consumatori italiani.

TORINO (ITALPRESS) – FIAT, al termine dei dodici mesi del 2025, riconferma la sua posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali, infatti, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, ha fatto registrare 193.086 immatricolazioni pari ad una quota complessiva del 11,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali pari a oltre 4.000 immatricolazioni in più rispetto all’anno 2024. Nel solo mercato delle vetture da inizio anno ha fatto registrare 143.017 immatricolazioni pari ad una quota del 9,4%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

