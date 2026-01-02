Fiat si conferma nel 2025 il marchio più venduto del mercato italiano
Nel 2025, Fiat si conferma il marchio più venduto in Italia, mantenendo la leadership sia nel settore delle automobili che in quello dei veicoli commerciali. I dati di Dataforce evidenziano un volume di vendite significativo, rafforzando la posizione dell’azienda nel mercato nazionale. Questa costanza di risultati testimonia la stabilità e l’affidabilità di Fiat come scelta preferenziale per i consumatori italiani.
TORINO (ITALPRESS) – FIAT, al termine dei dodici mesi del 2025, riconferma la sua posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali, infatti, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, ha fatto registrare 193.086 immatricolazioni pari ad una quota complessiva del 11,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali pari a oltre 4.000 immatricolazioni in più rispetto all’anno 2024. Nel solo mercato delle vetture da inizio anno ha fatto registrare 143.017 immatricolazioni pari ad una quota del 9,4%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: GEELY, al via il piano di sviluppo del marchio nel mercato nazionale
Leggi anche: Soluzioni di carte prepagate personalizzate con il marchio aziendale per il mercato italiano
FIAT si conferma nel 2025 il marchio più venduto del mercato italiano; Fiat domina il mercato a dicembre 2025: crescita record del +49,19%; Tutte le auto che abbiamo provato nel 2025, marca per marca; Auto più vendute novembre 2025: Fiat Panda inarrestabile, ma i cinesi conquistano il podio elettrico.
Mercato Auto 2025: FIAT si conferma primo brand per volumi e crescita - FIAT chiude un 2025 straordinario confermandosi primo marchio in Italia: volumi in crescita, leadership nella micromobilità e dominio nei veicoli commerciali. affaritaliani.it
Fiat si conferma nel 2025 il marchio di auto più venduto in Italia - Lo scorso anno infatti la casa torinese si è confermata ancora una volta come il marchio con ... clubalfa.it
Fiat si conferma nel 2025 il marchio più venduto del mercato italiano - FIAT, al termine dei dodici mesi del 2025, riconferma la sua posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali, inf ... laprovinciacr.it
! Clienti in sede, prova su strada e conferma immediata per questa Fiat Tipo. Grazie per la fiducia. Cerchi anche tu il tuo prossimo veicolo Passa a trovarci! www.sansonettisrl.it #SansonettiSRL #CarSales #Fiat #Soddisfazione #Maruggio - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.