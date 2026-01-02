Fiamme notturne in un deposito di legname impegnate due squadre dei pompieri

Un incendio si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì in un deposito di legname. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte del 2 gennaio, richiedendo un intervento tempestivo per contenere i danni e evitare rischi per le strutture vicine.

Incendio in una rimessa adibita a deposito di legname. Le fiamme si sono sprigionate nella notte tra giovedì e oggi, 2 gennaio, poco dopo la mezzanotte (erano le 0.20), in via Rino Laghi. Qui due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì sono intervenute per sedare il rogo che si.

