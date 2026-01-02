Festività ai musei gli orari Entrata libera domenica Aperture anche per Befana

Durante le festività di gennaio, musei e luoghi d’arte a Firenze offrono aperture speciali e ingressi gratuiti, inclusa la domenica. Le festività, come l’Epifania, prevedono orari ampliati per consentire a residenti e visitatori di scoprire le bellezze della città. Un’occasione per vivere l’arte e la cultura in un periodo di festa, con aperture dedicate anche nei giorni di festa.

Per fiorentini e turisti che vogliono approfittare del periodo di festa per visitare i luoghi d'arte della città, gennaio si apre con tante occasioni, anche gratuite. Il 4 gennaio, prima domenica del mese, ingresso free a Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli (le Gallerie saranno aperte anche il 6 gennaio ma a pagamento). Lunedì 5 gennaio apertura straordinaria degli Uffizi con il consueto orario 8,15-18,30 ma la mostra 'Cera una volta. I Medici e le arti della ceroplastica', rimarrà chiusa. Domenica sarà possibile visitare gratuitamente la Galleria dell'Accademia, il museo del Bargello, il museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele.

I Musei e Parchi Archeologici di Capri in occasione delle festività natalizie propongono una visita guidata eccezionale al faro di Villa Jovis, recentemente restaurato, alle ore 16.00 del 30 dicembre. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #archeologia #a - facebook.com facebook

Santo Stefano nei Musei di Genova In queste festività natalizie, regalatevi un viaggio attraverso la bellezza e la ricchezza culturale della città. Scoprite qui tutte le aperture di oggi 26 dicembre: visitgenoa.it/it/26-dicembre… x.com

