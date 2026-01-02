Feste in ville private Garlasco nuova pista | Chiara Poggi era con loro?

Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco continuano a suscitare interesse. Le recenti piste aperte e le nuove evidenze alimentano dubbi sulla conclusione delle indagini entro breve. In questo contesto, si parla anche di feste private in ville della zona e di possibili collegamenti con la vicenda. Un approfondimento sulle ultime novità e sui dettagli ancora da chiarire.

Chi lo ha detto che finirà tutto a febbraio? È una domanda che circola sempre più spesso ogni volta che si torna a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi, perché le nuove indagini non sembrano affatto destinate a chiudersi in tempi rapidi. Anzi, viaggiano su più binari e si intrecciano con accertamenti paralleli condotti anche dalla Procura di Brescia, lasciando emergere l’impressione che l’obiettivo non sia soltanto quello di arrivare a un nome definitivo per l’assassino della ragazza di Garlasco, ma di chiarire un contesto molto più ampio. È in questo quadro che, nelle ultime settimane, sono riemersi temi che per anni erano rimasti sullo sfondo: le feste in alcune ville private e le 41 fotografie di Alberto Stasi misteriosamente scomparse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Era lì il giorno dell’omicidio”. Garlasco, nuova testimonianza sul caso Chiara Poggi Leggi anche: Garlasco, nuova impronta con il sangue di Chiara Poggi vicino a quella attribuita ad Andrea Sempio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Garlasco in Tv, le feste in villa e le 41 foto sparite: le ultime news - Continuano a spuntare nuovi dettagli oscuri intorno all’omicidio di Chiara Poggi: il ruolo di Stasi e Sempio, stasera gli aggiornamenti a Quarto Grado ... libero.it

Delitto di Garlasco: cosa c'è oltre Stasi, Sempio e la pista familiare? Le misteriose feste in villa di cui (forse) s'è parlato troppo poco - Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi viaggiano parallele a quelle della Procura di Brescia e l'impressione è che, oltre a dare un nome definitiv ...

