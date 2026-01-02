Festa speciale per l' ex prof dell' Einstein Nunzia Talluto | 100 candeline e una lettera di auguri del Comune
L'ex insegnante di matematica e fisica Nunzia Talluto ha recentemente celebrato il suo centesimo compleanno, circondata da familiari e amici. Un momento di festa che ha visto anche la partecipazione del Comune, che ha inviato una lettera di auguri. Un traguardo importante per una figura stimata nella comunità, simbolo di dedizione e passione per l'insegnamento.
Cento candeline e tanto affetto per Nunzia Talluto. Compleanno speciale per l'ex insegnante di matematica e fisica del liceo scientifico Einstein che ha festeggiato l'evento insieme a familiari, tra cui molti nipoti, e amici.Alla ricorrenza ha preso parte anche la consigliera comunale Dc Giovanna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
