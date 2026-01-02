Una festa in piazza Maggiore ha coinvolto circa 9.000 partecipanti, ma si sono verificati incidenti con alcuni feriti. Un ragazzo di 15 anni rischia di perdere una mano, mentre un uomo di 45 anni ha subito gravi ferite agli occhi e alle mani. La situazione richiede attenzione e controllo per prevenire ulteriori rischi durante eventi pubblici di questa portata.

Un ragazzino di 15 anni rischia di perdere una mano. Un quarantacinquenne ha una grave lesione all’occhio e ferite alle mani. I botti di Capodanno, benché vietati, continuano a mietere vittime e anche questo principio di 2026 è iniziato nel segno di questa triste continuità. Il bilancio del Capodanno bolognese, che ha visto in piazza Maggiore il suo fulcro, con 9mila persone ammesse nel ‘recinto’ dove il rogo del vecchione ‘Gremlin oviparo’ ha salutato l’arrivo del nuovo anno, conta anche un arresto per rissa e diverse denunce, tra furti e violazioni al codice della strada, la maggior parte legate a brindisi eccessivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa in piazza Maggiore per 9mila . Botti: feriti un uomo e un ragazzino

Leggi anche: Botti, feriti lievemente due bambini, grave un uomo

Leggi anche: Capodanno in piazza Maggiore. La festa tra musica e Vecchione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capodanno in piazza Maggiore, le regole e l’ordinanza del Comune; Capodanno a Bologna, piazza Maggiore aperta a 9mila persone e botti vietati; Capodanno di festa in Piazza Maggiore col rogo del vecchione. VIDEO; Festa in piazza Maggiore per 9mila . Botti: feriti un uomo e un ragazzino.

Festa in piazza Maggiore per 9mila . Botti: feriti un uomo e un ragazzino - Un 15enne a Pieve di Cento rischia di perdere una mano a causa di un petardo. msn.com