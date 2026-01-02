Festa di popolo accoglie il 2026 | Siamo una grande famiglia

Foligno ha festeggiato il 2026 con un evento in piazza che ha rafforzato il senso di comunità. Il sindaco Stefano Zuccarini ha espresso gratitudine alla cittadinanza, sottolineando come la città si possa definire una vera grande famiglia. La serata ha confermato la tradizione di festeggiare insieme, rendendo il Capodanno un momento di condivisione e di convivialità per tutta la comunità.

"Foligno è una grande famiglia, Capodanno in piazza da favola". È il sindaco Stefano Zuccarini a ringraziare la cittadinanza all’indomani di una festa in piazza ben riuscita. Quella di Foligno è stata una notte tranquilla anche al pronto soccorso, all’infuori di un’intossicazione etilica per un minore. "Ancora una volta – scrive il sindaco - tutti voi avete dimostrato il cuore e l’anima della nostra città. La serata del 31 dicembre in piazza della Repubblica è stata un successo straordinario: una piazza gremita di persone di tutte le età, sorrisi condivisi, abbracci e brindisi collettivi per accogliere tutti insieme l’arrivo del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa di popolo accoglie il 2026: "Siamo una grande famiglia" Leggi anche: Capodanno a Pesaro, benvenuto 2026: piazza del Popolo è una grande pista da ballo Leggi anche: Leonor di Spagna compie 20 anni con una grande festa in famiglia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Festa di popolo accoglie il 2026: Siamo una grande famiglia; Capodanno 2026 in Emilia-Romagna; Da Gigi D'Agostino agli Eiffel 65, fino agli 883: Copparo accoglie il 2026 a tema 'Anni '90'; Capodanno in Piazza nelle Marche: gli eventi delle principali città – aggiornamento!. Festa di popolo accoglie il 2026: "Siamo una grande famiglia" - È il sindaco Stefano Zuccarini a ringraziare la cittadinanza all’indomani di una festa in piazza ben riuscita. lanazione.it

Un salto nelle Marche tra le piazze in festa - Zero Assoluto, concerto gratuito in piazza del Popolo ad Ascoli e (a destra) Francesca Michielin che sarà ad Ancona ... ilrestodelcarlino.it

Capodanno a Pesaro, benvenuto 2026: piazza del Popolo è una grande pista da ballo - Sul palco della Biosfera si sono alternati Monika Kiss e il dj Andrea Falcetelli, affiancati dai ballerini. msn.com

L'invito del sindaco Rosa Piermattei alla festa dell'ultimo dell'anno in Piazza del Popolo, a San Severino... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.