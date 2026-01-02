Festa della Befana nel Borgo di Castellone

La Festa della Befana nel borgo di Castellone, a Formia, è un evento tradizionale che celebra l’arrivo della figura folkloristica della Befana. Questa manifestazione, radicata nella cultura locale, offre un’occasione per vivere un momento di convivialità e tradizione in un ambiente caratteristico. La festa rappresenta un’occasione per coinvolgere tutta la comunità e mantenere viva una delle ricorrenze più amate dell’epifania.

Anche a Formia si festeggia l'Epifania con l'attesa e amata Festa della Befana nel borgo di Castellone.Martedì 6 gennaio in piazza Sant'Erasmo si terrà una festa piena di risate, musica, creatività e tante sorprese organizzata dall'associazione La vita è bella-Odv con il patrocinio del Comune di.

La magia della Befana torna a Castellone: una mattinata di festa per grandi e piccoli - Martedì 6 gennaio 2026 il Borgo si anima con l'organizzazione dall'associazione "La vita è bella – ODV" con il patrocinio del Comune

