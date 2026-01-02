Ferrante | Fi forza responsabile massimo impegno per rilancio Sarno

Forza Italia Sarno si impegna con senso di responsabilità e massima attenzione alle esigenze dei cittadini. Il partito ha lavorato attivamente per promuovere proposte volte al rilancio della città, mantenendo un dialogo costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo impegno riflette l’obiettivo di contribuire a uno sviluppo sostenibile e concreto, nel rispetto delle priorità della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti " Forza Italia lavora con senso di responsabilità nell'esclusivo interesse dei cittadini: lo dimostrano l'impegno con il quale Forza Italia Sarno ha portato avanti le proposte per il rilancio della città e l'attenzione riservata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Uscire dalla maggioranza che sostiene il sindaco Squillante è una scelta di trasparenza in linea con la posizione del centrodestra. Continueremo a operare per il bene del territorio con la stessa determinazione, rivendicando il nostro ruolo di forza politica che, alle ultime elezioni regionali, nella circoscrizione di Salerno si è attestata come secondo partito del centrodestra con il 9,26% dei voti, in netta crescita rispetto al 5,2% del 2020, mentre a Sarno è passata dal 4,69 al 13,30% dei consensi".

