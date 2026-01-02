Federico Chiesa mortificato da Slot al Liverpool dopo il regime speciale di allenamenti a Natale

Federico Chiesa si trova in una fase di isolamento nelle scelte di Arne Slot al Liverpool, nonostante le recenti assenze in attacco. La situazione ha suscitato insoddisfazione tra i tifosi e alimenta incertezze sul suo futuro, con la Juventus che monitora attentamente la sua situazione sul mercato. La vicenda riflette le sfide di un calciatore che cerca di ristabilire la propria posizione in un contesto competitivo e complesso.

Liverpool, Chiesa flop: Slot lo boccia dopo un'ora contro i Wolves, nuova bufera nel match ricordo di Diogo Jota - La gara di Chiesa contro il Wolverhampton ultimo in classifica dura solo 60 minuti, poi la sostituzione che scatena la protesta dei tifosi del Liverpool. sport.virgilio.it

Chiesa, comparsa a Liverpool. Slot non lo "vede", idea prestito in Serie A - Una partita da titolare in tutta la stagione, quella all’Amex Stadium contro il Brighton dopo che il Liverpool ha da tempo festeggiato la vittoria della Premier League. gazzetta.it

#LFC substitution 79' Federico Chiesa @conorbradley03 #LIVLEE #PL #BBCFootball x.com

A Spalletti piace perché sa fare tutto: ecco come è nata l’idea Chiesa-bis alla Juve. Vorreste rivedere l’esterno italiano in bianconero Esterno a destra, a sinistra, punta “camuffata”. Federico Chiesa davanti può fare tutto ed è questo che ha convinto Lucia - facebook.com facebook

