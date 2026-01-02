Federica Brignone e la notizia più attesa per lo sci italiano | Ora è tempo di tornare

Federica Brignone annuncia il ritorno alle sessioni collettive di allenamento, segnando un momento importante per lo sci italiano. Dopo aver lavorato singolarmente tra Valgrisenche e Courmayeur, la campionessa esprime entusiasmo per riprendere l’attività di squadra, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa fase rappresenta un passo fondamentale nel percorso di preparazione della squadra nazionale, che punta a consolidare la propria competitività a livello internazionale.

Federica Brignone c’è per Milano-Cortina: “Come aver ripreso a camminare e dover correre i 100 metri” - L'impresa impossibile è compiuta, perché per Federica Brignone nulla è davvero tale: a distanza di 253 giorni, la campionessa azzurra ha finalmente recuperato dal drammatico infortunio in slalom ... fanpage.it

Federica Brignone ottiene il via libera medico, vicino il rientro. La Fisi smentisce - Federica Brignone ha ricevuto il via libera medico per tornare sugli sci dopo il grave infortunio subito il 3 aprile 2025 in Val di Fassa. rainews.it

Numeri importanti per la tigre Azzurra Federica Brignone che torna a sciare nella speranza di tornare il prima possibile, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Nonostante la Campionessa in Carica di Coppa del Mondo abbia dichiarato che - facebook.com facebook

Com’è piazzata Federica Brignone nelle WCSL List Rischio in gigante, bene in superG e discesa: situazione pettorali - x.com

