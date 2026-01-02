EA Sports ha lanciato la SBC dedicata a Roberto Baggio, con la versione “Viaggio nel tempo”. Questa card rappresenta un’icona del calcio italiano del 1992, con abilità che migliorano significativamente le capacità offensive. Un’opportunità per i giocatori di aggiungere un pezzo storico alla propria squadra, grazie a una carta che combina valore e prestigio. Scopri le caratteristiche di questa particolare versione e come ottenere Baggio nel tuo team.

EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Roberto Baggio, ma con un twist unico: la versione Viaggio nel tempo. Questa carta non solo celebra la classe leggendaria del numero 10 italiano, ma lo sposta sulle fasce, regalandogli una velocità e un’agilità che lo rendono finalmente “meta” e devastante nel dribbling. Analisi tecnica: La classe pura si sposta sulla fascia. Siamo abituati a vedere Baggio come un COC (trequartista) elegante ma a volte lento; questa versione da 92 di valutazione cambia tutto. Con 90 di velocità e 92 di dribbling, Baggio diventa uno dei migliori esterni del gioco. Ecco i punti chiave: 5 Stelle Mosse Abilità: Fondamentali per saltare l’uomo e sfruttare il suo dribbling d’élite. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Roberto Baggio “Viaggio nel tempo”: l’Icona da 92 che trasforma l’attacco con 5 stelle skill

Leggi anche: FC 26 Fantasista glaciale: l’Evoluzione che trasforma i tuoi esterni in numeri 10 da 92 di visione (Glacial Creator)

Leggi anche: FC 26 Galeno Jolly Invernale 86: come sbloccare l’ala con 5 stelle skill e 94 di velocità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Baggio si confessa a Del Piero: “La rapina uno shock, ha cambiato la mia visione della vita”; EA FC 26: come sbloccare tutte le 10 Icone Silver della Stagione 4 in un solo giorno; FC 26 Speciale Italia 90 | Come sbloccare Maldini Baggio e le altre icone.

Baggio: «La rapina subita ha cambiato la visione della mia vita. Il buddismo la fortuna più grande» - L'ex campione, oggi 59 anni, intervistato da Alessandro Del Piero, compagno ai tempi della Juventus: «Ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tant ... corriere.it