FC 26 Roberto Baggio Viaggio nel tempo | l’Icona da 92 che trasforma l’attacco con 5 stelle skill
EA Sports ha lanciato la SBC dedicata a Roberto Baggio, con la versione “Viaggio nel tempo”. Questa card rappresenta un’icona del calcio italiano del 1992, con abilità che migliorano significativamente le capacità offensive. Un’opportunità per i giocatori di aggiungere un pezzo storico alla propria squadra, grazie a una carta che combina valore e prestigio. Scopri le caratteristiche di questa particolare versione e come ottenere Baggio nel tuo team.
EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Roberto Baggio, ma con un twist unico: la versione Viaggio nel tempo. Questa carta non solo celebra la classe leggendaria del numero 10 italiano, ma lo sposta sulle fasce, regalandogli una velocità e un’agilità che lo rendono finalmente “meta” e devastante nel dribbling. Analisi tecnica: La classe pura si sposta sulla fascia. Siamo abituati a vedere Baggio come un COC (trequartista) elegante ma a volte lento; questa versione da 92 di valutazione cambia tutto. Con 90 di velocità e 92 di dribbling, Baggio diventa uno dei migliori esterni del gioco. Ecco i punti chiave: 5 Stelle Mosse Abilità: Fondamentali per saltare l’uomo e sfruttare il suo dribbling d’élite. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
