EA Sports ha lanciato la SBC “Viaggio nel tempo” dedicata a Nemanja Mati?. La carta speciali migliora significativamente le sue statistiche, in particolare la velocità, passando da valori bassissimi a un solido 80. Un’occasione per gli appassionati di Serie A e centrocampisti di interdizione di integrare un giocatore più completo e competitivo nel proprio team.

EA Sports ha rilasciato una SBC “Viaggio nel tempo” dedicata a Nemanja Mati?. Questa carta è un vero e proprio regalo per gli amanti della Serie A e dei centrocampisti d’interdizione: la sua velocità passa dai valori bassissimi della carta base a un solidissimo 80, rendendolo finalmente un giocatore dominante in grado di coprire tutto il campo. Analisi tecnica: Il “Professor” del centrocampo. Mati? è alto 194 cm, il che lo rende uno dei giocatori più imponenti del gioco. Con questa nuova velocità e le sue statistiche difensive, diventa un incubo per gli attaccanti avversari. Ecco i suoi punti di forza: Fisico e Difesa (8387): Grazie alla sua statura e alla forza nei contrasti, recupera palloni quasi “automaticamente” quando l’avversario gli si avvicina. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Mati? “Viaggio nel tempo” 87: il muro della Serie A torna con una velocità mai vista

Leggi anche: FC 26 SBC Flashback: Wendie Renard (87 OVR) – Muro Difensivo con 89 Difesa!

Leggi anche: EA FC 26 Team Time Warp Lista Carte Speciali Della Nuova Squadra Viaggio Nel Tempo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

EA Sports FC 26, la recensione: realismo, competizione… e un nuovo stadio italiano - La più grande innovazione di EA Sports FC 26 è la possibilità di scegliere tra due stili di gioco opposti: Competitivo e Realistico. gazzetta.it

Adelaide Mati. Taylor Swift · The Fate of Ophelia. Pronte per capodanno - facebook.com facebook