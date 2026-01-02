L’FC 26 EVO introduce il nuovo upgrade Tecnico+, pensato per migliorare le capacità degli esterni sinistri agili. Con questa evoluzione, è possibile potenziare le abilità di gioco e dominare la fascia sinistra, offrendo maggior versatilità e controllo. Disponibile a pagamento, l’upgrade rappresenta un’opportunità per ottimizzare le performance dei giocatori e perfezionare la propria strategia in campo.

EA Sports ha rilasciato l’Evoluzione Abilità senza tempo, un upgrade a pagamento (40.000 crediti o 400 FC Points) che trasforma esterni sinistri (ES) agili in ali devastanti. Il pezzo forte di questa EVO è l’aggiunta dello stile di gioco Tecnico+, che permette di scivolare tra i difensori con il dribbling controllato (R1RB) a una velocità incredibile. Analisi tecnica: Il regno del Dribbling. Questa evoluzione è un vero e proprio “cura-agilità”. Grazie ai boost massicci a Dribbling (+25), Agilità (+25) e Controllo palla (+20), il giocatore scelto diventerà uno dei più reattivi del gioco palla al piede. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 EVO: Abilità senza tempo: come sbloccare il Tecnico+ e dominare la fascia sinistra (Plenty of Time Left)

Leggi anche: FC 26 SBC FLASH: Elias Saad (86 OVR) – Velocità e 5 Stelle Abilità per la fascia!

Leggi anche: FC 26 Evoluzione: La Maledizione della Sinistra – Dribbling, Velocità e 90 di Agilità! Curse of the Left

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

FC 26 Nuova Evoluzione FLASH: Intercept+ EVO – Intercettazioni Garantite! - 28 Novembre 2025 1 Min Lettura By SnappoMan Condividi Unisciti al nostro CANALE WHATSAPP ... imiglioridififa.com

FC 26 Nuovo Obiettivo Live: “Guanto di Sfida Definitivo 2” – La Sfida Veloce per EVO e Mega Premi! - Il “Guanto di sfida definitivo 2” è l’Obiettivo Live per eccellenza, che premia la costanza e le serie di vittorie con pacchetti di alto livello e, cosa più ... imiglioridififa.com

EA Sports FC 26 - EA Sports FC 26 è la nuova iterazione del gioco di calcio targato Electronic Arts, in uscita il 26 settembre 2025 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X/S e ... everyeye.it

Toys Center Italia. . Migliora le tue abilità con Xshot excel electric target! Un kit di bersagli elettronici, punteggio in tempo reale ed effetti sonori super coinvolgenti! Scopri tutti i giochi imperdibili di Toys Center: https://www.toyscenter.it/prodotto/xshot-excel-ele - facebook.com facebook