Il FBI ha annunciato di aver impedito un potenziale attacco terroristico da parte dell’ISIS durante la notte di Capodanno in North Carolina. Secondo il direttore Kash Patel, le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, evitando conseguenze più gravi. L’operazione rientra negli sforzi delle autorità per prevenire minacce alla sicurezza nazionale e garantire la tranquillità della comunità.

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, in un post su X ha reso noto che il Federal Bureau of Investigation ha sventato un “ potenziale attacco terroristico ” nella notte di Capodanno in North Carolina. “Il soggetto era stato direttamente ispirato ad agire dall’Isis”, ha affermato l’Fbi. In merito al fatto è stato arrestato il 18enne Christian Sturdivant, 18 anni, di Mint Hill, una cittadina fuori Charlotte. Il giovane è accusato di “fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera”. Il giovane – secondo quanto comunicato in una conferenza stampa aveva intenzione di attaccare “un supermercato e un fast food”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fbi: “Attentato Isis sventato a Capodanno in North Carolina”

Leggi anche: Regno Unito, sventato attentato ISIS contro gli ebrei: due condanne

Leggi anche: Usa, l’Fbi sventa un attentato contro la polizia per l’immigrazione: «Volevano colpire la notte di Capodanno»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

FBI sventa attacco ispirato all’ISIS in North Carolina - L’FBI ha annunciato venerdì di aver impedito un potenziale attacco ispirato all’ISIS pianificato per la notte di Capodanno in North Carolina. it.investing.com

Sventato attacco terroristico in Michigan, l’Fbi: “Volevano colpire ad Halloween” - Secondo quanto riferiscono i media, l’attentato era ispirato all’Isis ed era stato architettato su una chat ... quotidiano.net

Regno Unito, sventato attentato ISIS contro gli ebrei: due condanne - Due estremisti islamici sono stati riconosciuti colpevoli di aver preparato un attentato di massa con armi automatiche contro obiettivi ebraici in Inghilterra. panorama.it