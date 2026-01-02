Fazzolari | Un grande Mattarella ci unifica Insieme a lui per Kyiv Tajani vola a Crans-Montana

L’attuale scenario politico evidenzia come, nonostante le differenze, ci siano punti di convergenza tra le istituzioni italiane, in particolare sulla questione ucraina. La visita di Tajani a Crans-Montana e le parole di Fazzolari sottolineano l’impegno condiviso nel sostenere Kiev e nel rafforzare l’unità nazionale, superando eventuali tensioni passate. Un segnale di coesione in un momento cruciale per la stabilità europea e globale.

