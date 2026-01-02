Favara al castello Chiaramonte il concerto di Capodanno dedicato ad Antonio Russello

Favara apre il 2024 con un evento culturale presso il castello Chiaramonte, dedicato ad Antonio Russello. Il concerto di Capodanno offre un momento di riflessione e valorizzazione del patrimonio locale, unendo musica e letteratura in un contesto storico. Un’occasione per la comunità di condividere un momento di convivialità e cultura, all’insegna della sobrietà e dell’interesse per le radici della città.

La città di Favara inaugura il nuovo anno con un appuntamento culturale dedicato alla musica e alla letteratura. Lunedì 5 gennaio alle 18, nella sala del Collare del Castello Chiaramonte, si terrà il concerto di Capodanno intitolato "La musica nelle opere dello scrittore Antonio Russello".

