Favara al castello Chiaramonte il concerto di Capodanno dedicato ad Antonio Russello

Da agrigentonotizie.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Favara apre il 2024 con un evento culturale presso il castello Chiaramonte, dedicato ad Antonio Russello. Il concerto di Capodanno offre un momento di riflessione e valorizzazione del patrimonio locale, unendo musica e letteratura in un contesto storico. Un’occasione per la comunità di condividere un momento di convivialità e cultura, all’insegna della sobrietà e dell’interesse per le radici della città.

La città di Favara inaugura il nuovo anno con un appuntamento culturale dedicato alla musica e alla letteratura. Lunedì 5 gennaio alle 18, nella sala del Collare del Castello Chiaramonte, si terrà il concerto di Capodanno intitolato “La musica nelle opere dello scrittore Antonio Russello”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Favara inaugura il nuovo teatro comunale: sarà dedicato allo scrittore Antonio Russello

Leggi anche: Favara, inaugurato il teatro comunale intitolato ad Antonio Russello

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le canzoni della tradizione popolare: Concerto al Castello Chiaramonte con I Diapason e Sara Chianetta; Favara, approvati bilanci e regolamento del Castello Chiaramonte; Natale a Favara: un fine settimana tra cultura, musica e solidarietà; Favara, musica e creatività giovanile al Castello Chiaramonte.

favara castello chiaramonte concertoFavara, al castello Chiaramonte il concerto di Capodanno dedicato ad Antonio Russello - La città di Favara inaugura il nuovo anno con un appuntamento culturale dedicato alla musica e alla letteratura. agrigentonotizie.it

favara castello chiaramonte concertoFavara, approvati bilanci e regolamento del Castello Chiaramonte - Il consiglio comunale di Favara ha approvato all’unanimità una serie di atti riguardanti la programmazione finanziaria e la gestione del patrimonio comunale. agrigentonotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.