Fausto Zanardelli | Mi sentivo un ghost writer I Coma Cose? Una bellissima gabbia da burnout

Il 2 gennaio 2026 segna il debutto del progetto solista di Fausto Zanardelli, dopo dieci anni con i Coma Cose. Con l’uscita del singolo

Il 2 gennaio 2026 segna un nuovo inizio per Fausto Zanardelli. Con l’uscita del singolo A tanto così, l’artista inaugura il suo progetto solista FaustoLama dopo dieci anni di esperienza con i Coma Cose, il duo formato insieme a Francesca Mesiano. Una doppia ripartenza, artistica e personale, che arriva dopo l’annuncio dello scorso ottobre della fine sia del progetto musicale sia della relazione sentimentale tra i due artisti, sposatisi appena nel febbraio 2025. Nel nuovo brano, Fausto parla apertamente di Francesca, descritta come quella ragazza che scintilla ma che è andata a scuola di calci nel cuore. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Fausto Zanardelli: “Mi sentivo un ghost writer. I Coma Cose? Una bellissima gabbia da burnout” Leggi anche: Coma Cose, Fausto Zanardelli racconta la separazione da Francesca Mesiano: "È stata una bellissima gabbia" Leggi anche: Fausto Zanardelli parla della rottura con Francesca Mesiano: «I Coma Cose erano una gabbia. Siamo andati in burnout: mischiare amore e musica è pericolosissimo» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fausto Zanardelli: «I Coma Cose erano una gabbia, mi sentivo un ghost writer. Siamo andati in burnout: pericoloso mischiare amore e musica»; Fausto dei Coma_Cose: «Ecco perché ci siamo separati. Era una gabbia, mi sentivo un ghost writer. California? Ora siamo amici»; Chi è Eleonora Pratelli, moglie di Giuseppe Fiorello/ “Subito pensato di voler stare con lei per sempre”. Fausto Zanardelli debutta da solista dopo l’addio ai Coma_Cose/ “Mi sentivo il ghost writer di mia moglie” - Fausto Zanardelli, il debutto solista dopo l’addio ai Coma_Cose e a Francesca Mesiano: cos'ha raccontato il cantante. ilsussidiario.net

Fausto Zanardelli: «I Coma Cose erano una gabbia, mi sentivo un ghost writer. Siamo andati in burnout: pericoloso mischiare amore e musica» - Il cantante lancia il singolo «A tanto così» con lo pseudonimo di Fausto_Lama. msn.com

Fausto dei Coma_Cose: «Francesca? Siamo amici. Pericoloso mischiare amore e musica, mi sentivo il suo ghost writer» - Avevano conquistato i cuori di milioni di fan, anche sul palco di Sanremo, ma ora quella magia è finita: i Coma_Cose, ovvero Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, erano una coppia ... msn.com

“ `”. Oggi, venerdì 2 gennaio 2026, Fausto Zanardelli, conosciuto anche come Fausto Lama e ex metà del duo Coma_Cose, inaugura il suo percorso da solista La canzone - facebook.com facebook

Fausto Zanardelli alias Fausto Lama ha pubblicato il singolo "A tanto così" rockol.it/news-756214/fa… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.