Fausto Lama | I Coma_Cose? È stata una bellissima gabbia

Dopo l’esperienza con i Coma_Cose, Fausto Lama intraprende un percorso solista, presentando il singolo “a tanto così”. In questa fase, il cantautore riflette sulla sua evoluzione artistica e sulle sfide di una nuova vita musicale, offrendo un punto di vista sincero e maturo sulla propria crescita personale e professionale.

Dopo la fine dell'esperienza con i ComaCose, il cantautore Fausto Lama lancia la sua carriera solista con il singolo "a tanto così" e riflette sulla sua nuova vita musicale. Il 2 gennaio 2026, Fausto Lama ha rilasciato il suo primo singolo da solista, a tanto così, segnando l'inizio di una nuova fase musicale dopo la separazione artistica e personale da Francesca Mesiano.

