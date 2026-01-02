Fausto Lama dopo i Coma_Cose riparte con un percorso solista

Fausto Lama, ex membro dei Coma_Cose, riprende la sua carriera con un progetto solista. Dopo aver condiviso il palco con il duo, l’artista decide di esprimere attraverso la musica un momento importante di cambiamento personale e professionale. Questa nuova fase rappresenta un’occasione per approfondire la sua esperienza e condividere con il pubblico le emozioni di un periodo di transizione.

(Adnkronos) – Dopo i ComaCose, Fausto Lama torna sulle scene con un progetto solista, spinto dall'urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. Un'esigenza autentica, non pianificata, che ha dato vita a nuove canzoni nate spontaneamente, frutto di un flusso creativo diretto, istintivo, privo di .

