Fausto Lama dopo i Coma_Cose riparte con un percorso solista
Fausto Lama, ex membro dei Coma_Cose, riprende la sua carriera con un progetto solista. Dopo aver condiviso il palco con il duo, l’artista decide di esprimere attraverso la musica un momento importante di cambiamento personale e professionale. Questa nuova fase rappresenta un’occasione per approfondire la sua esperienza e condividere con il pubblico le emozioni di un periodo di transizione.
(Adnkronos) – Dopo i ComaCose, Fausto Lama torna sulle scene con un progetto solista, spinto dall’urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. Un'esigenza autentica, non pianificata, che ha dato vita a nuove canzoni nate spontaneamente, frutto di un flusso creativo diretto, istintivo, privo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
