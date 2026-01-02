Il 1° gennaio 2026, Fastweb e Vodafone Italia hanno ufficialmente unito le proprie attività attraverso una fusione, dando origine a Fastweb Spa. Questa operazione rappresenta una nuova fase di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni italiane, creando un leader nel mercato. La fusione mira a rafforzare l’offerta di servizi e migliorare la qualità dell’esperienza per i clienti, segnando un importante passo nel panorama delle tlc in Italia.

Dopo la fusione per incorporazione deliberata delle rispettive assemblee degli azionisti, Fastweb e Vodafone Italia sono diventate un’unica società: il primo gennaio 2026 è nata infatti Fastweb Spa. L’operazione, come si legge in una nota ufficiale, rappresenta «un nuovo capitolo per il mercato delle telecomunicazioni in Italia e dà vita a un operatore di primo piano a livello nazionale». Per quanto riguarda il profilo commerciale, invece, continueranno a essere utilizzati i brand Fastweb, Vodafone e ho., mentre per l’identità aziendale si userà ancora il corporate Fastweb + Vodafone. Walter Renna, Ceo di Fastweb + Vodafone (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fastweb incorpora Vodafone Italia: nasce un nuovo leader Tlc

Leggi anche: Fastweb e Vodafone Italia, dal 1° gennaio la fusione: nasce Fastweb S.p.A.

Leggi anche: Fusione Fastweb-Vodafone, nasce il nuovo gigante delle telecomunicazioni in Italia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vodafone e ho. Mobile: licenza e proprietà, cosa cambia davvero dal 1° Gennaio 2026.

Fastweb incorpora Vodafone: ecco cosa cambia per i diversi brand - Il processo di integrazione a livello societario tra Fastweb e Vodafone Italia, avviato già a partire da gennaio 2025, trova il proprio compimento nella fusione, che rappresenta la conclusione della ... msn.com