Fascicolo digitale personale scuola online le FAQ Segnalazione di dati parziali o errati

Sono disponibili le FAQ sul Fascicolo digitale personale scuola, un servizio del Ministero dell’Istruzione dedicato a docenti, ATA, personale educativo e insegnanti di religione cattolica, attivo sia in servizio che in pensione. Le FAQ forniscono chiarimenti su come segnalare eventuali dati parziali o errati. Per un utilizzo corretto, si consiglia di consultare le indicazioni e aggiornamenti ufficiali.

Il Fascicolo digitale del Personale scolastico è un servizio offerto dal Ministero dell'istruzione e del merito per Docenti, ATA, Personale educativo e Insegnanti di religione cattolica (IRC) in servizio o in pensione. Permette di accedere in maniera immediata alle informazioni relative alla propria carriera lavorativa in ambito scolastico.

