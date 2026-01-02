Fantacalcio 5 sorprese da schierare | occhio all’ex Cristante

Il 18º turno di Serie A è alle porte, segnando l’inizio di una nuova giornata di fantacalcio. Con alcune sorprese e possibili scelte strategiche, è importante valutare attentamente i giocatori da schierare. Tra questi, l’ex Cristante potrebbe rappresentare un’opzione interessante. Una buona pianificazione e attenzione alle novità del mercato sono fondamentali per ottimizzare i risultati della propria formazione.

Il nuovo anno è arrivato, ma la Serie A non si ferma. Questa sera, infatti, avrà inizio il 18esimo turno del campionato italiano e con esso anche quello del fantacalcio. Dopo aver analizzato i 5 giocatori da schierare e i 5 da evitare, è il momento di andare a scovare qualche possibile sorpresa. Qui di seguito la lista: Cristante: non è un goleador e non è un giocatore sul quale si può contare se si è alla costante ricerca di bonus, ma nelle gare che contano il suo peso si sente. Bryan è l’ex di questo match e potrebbe anche lasciare un ricorso in quel di Bergamo, soprattutto nel gioco aereo. Quindi attenzione a non lasciarlo fuori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

