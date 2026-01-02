Con l’approssimarsi del 18º turno di Serie A, è importante scegliere con attenzione i giocatori da schierare al fantacalcio. In questa occasione, segnaliamo cinque calciatori che potrebbero fare la differenza. Tra loro, Dybala punta a tornare a segnare, offrendo opportunità interessanti per migliorare i punteggi della propria rosa. Ecco quindi alcuni nomi da considerare per questa giornata di gioco.

In questo nuovo anno ad avvicinarsi sempre di più l’inizio del 18esimo turno di Serie A. Dunque, una nuova giornata al fantacalcio e, a tal proposito, ecco 5 giocatori che bisogna assolutamente schierare. Qui di seguito la lista: Dybala: si tratta della stella più luminosa della Roma, ma che fino a questo momento non è riuscita a incidere come avrebbe dovuto. Un pò gli infortuni, un pò il ruolo di falso nueve che non gli si addiceva così tanto, la Joya ha fatto veramente tanta fatica in questo inizio di stagione. L’argentino, infatti, ha realizzato un solo gol in campionato e, forse, è arrivato il momento di incrementare questo bottino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: Dybala deve tornare a fare gol

Leggi anche: Fantacalcio, 5 giocatori da schierare in questa giornata: è il momento di Dybala

Leggi anche: Fantacalcio, 5 giocatori da schierare in questa giornata: il gol dell’ex non tradisce

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sono on fire! , 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma; La formazione ideale al : 18ª giornata; La formazione ideale al : 17ª giornata; Le sorprese da schierare al nella 17ª giornata.

Le sorprese da schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata - La 18ª giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 2 gennaio con Cagliari- fantacalcio.it