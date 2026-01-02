Famiglia nel bosco di Palmoli | la grafologia a supporto dei minori tra diritto e affetto

La famiglia nel bosco di Palmoli è al centro di un caso giudiziario che coinvolge minori e tutela. La grafologia, con l’esperta Carmensita Furlano, viene utilizzata come strumento di supporto per valutare le competenze genitoriali e le condizioni psicologiche dei bambini. Questo approccio integra aspetti legali e affettivi, contribuendo a un’analisi più approfondita delle dinamiche familiari in un contesto complesso.

La grafologa Carmensita Furlano prende spunto dal caso della cosiddetta "famiglia nel bosco" di Palmoli, su cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto una consulenza psicologica, per valutare le competenze genitoriali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e le condizioni psicologiche dei loro tre figli. L'indagine, affidata a specialisti psichiatri, allunga i tempi della decisione sull'eventuale ricongiungimento familiare. Secondo Furlano, la CTU psicodiagnostica ordinata solleva criticità giuridiche: la valutazione della personalità dei genitori non è una prassi ordinaria e può essere disposta solo in presenza di sospetti concreti di comportamenti lesivi dei diritti dei figli, come stabilito dal Codice Civile, dal Codice di Procedura Civile e ribadito più volte dalla Cassazione, che esclude l'imposizione di trattamenti sanitari ai genitori.

