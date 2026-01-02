Fallisce Ynsect azienda francese che lavorava insetti per consumo umano

Il fallimento di Ynsect, azienda francese impegnata nella produzione di insetti per il consumo umano, rappresenta un episodio significativo nel settore. Questa difficoltà non è un caso isolato, poiché anche altri importanti gruppi nel settore degli insetti alimentari hanno affrontato fallimenti quest’anno, evidenziando le sfide e le incertezze di un mercato ancora in evoluzione.

Il caso Ÿnsect e le lezioni per il deep tech europeo. Dalla ribalta del Super Bowl alla liquidazione giudiziale; Ÿnsect, il grande flop degli insetti: bruciati 600 milioni (e 200 erano nostri).

