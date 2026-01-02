Il Falconatale si avvicina alla sua fase conclusiva, con l’evento finale previsto per l’Epifania, martedì prossimo. In piazza della Libertà a Castelferretti, si svolgerà

È entrato nel rush finale il cartellone del Falconatale. L’appuntamento conclusivo del periodo di festa è in programma martedì prossimo, giorno dell’ Epifania, in piazza della Libertà a Castelferretti con l’iniziativa "Attenti alla befana". Alle 17, infatti, è previsto lo spettacolo delle befane acrobatiche che si caleranno dalla torre dell’orologio del Castello. Un evento che promette sorrisi e magia per i presenti. Ma non mancheranno dolci sorprese per i più piccoli. Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, invece, la frazione accoglierà laboratori creativi e lo spettacolo delle bolle di sapone. Saranno presenti stand per castagne, vin brulé e cioccolata calda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falconatale, arriva: "Attenti alla befana"

