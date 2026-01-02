Fabbian verso Inter Bologna | Gli anni ha Milano hanno dato un’impronta importante al calciatore che sono oggi Per vincere serve…

Fabbian, ex giocatore dell’Inter, commenta il suo percorso e l’importanza degli anni trascorsi a Milano nel plasmare la sua carriera. In vista della partita tra Inter e Bologna, sottolinea che per ottenere risultati significativi è fondamentale lavorare con impegno e determinazione. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulla preparazione e sulle aspettative in vista dell’incontro di domenica.

Inter News 24 Fabbian verso Inter Bologna: le dichiarazioni dell'ex nerazzurro sulla sua carriera e sul match di domenica. Intervistato da Il Resto del Carlino, l'ex giocatore dell' Inter, Fabbian, ha parlato della sua attuale esperienza al Bologna e del match contro la capolista nerazzurra. Fabbian, centrocampista 23enne, ha anche riflettuto sul suo percorso e sul ruolo che ricopre in campo. RUOLO – «Se segno sono contento, ma resto pur sempre un centrocampista, e più precisamente una mezzala. Giocare alle spalle del centravanti impone movimenti diversi da quelli che fa una mezzala». QUANTI GOL IN STAGIONE – « E' un pensiero che non mi toglie il sonno: mi preme di più rendermi utile per i compagni.

Fabbian, 2026 with a smile. "From the pitch to the triumph in Rome. Bologna, you're my fairytale. We can beat Inter again." - Fabbian will admit that the Olimpico pitch on May 14, 2025, was a whole different story. sport.quotidiano.net

CarlinIo – Fabbian: “Siamo un gruppo sano e molto unito. Domenica servirà stare bene fisicamente e correre” - Giovanni Fabbian ormai è un giocatore maturo, come dimostrano le sue parole decise e d'impatto anche quando i temi non sono tutti 'rosa e fiori'. msn.com

