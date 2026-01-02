Fabbian il 2026 col sorriso Dal campetto al trionfo Bologna sei la mia favola Possiamo battere l’Inter

Nel cuore di Rustega, tra case e campi, si trova il campetto dell’oratorio, luogo di incontri e sogni. Fabbian, giovane promessa bolognese, nutre la speranza di portare il sorriso nel 2026, passando dal campetto al successo. Con passione e determinazione, crede che Bologna possa scrivere una nuova favola, anche contro squadre di vertice come l’Inter. Un piccolo spazio, grande ambizione: la strada verso il trionfo inizia qui.

A Rustega, un pugno di case in mezzo a una distesa infinita di terra, c’è l’immancabile campetto dell’oratorio. Il viaggio nel pallone di Giovanni Fabbian è cominciato da lì, insieme a Bruno, Filippo, Alberto "e a tanti altri – dice –, ma mica posso citarli tutti", sotto gli occhi vigili e mai invadenti di papà Alberto e mamma Annalisa. "Sanno starmi vicino senza mettermi pressione: è una fortuna avere due genitori cosi". Per entrare nel mondo di Gìo (con l’accento sulla i, come lo chiamava Thiago, etichetta oggi bandita) non bisogna chiedergli subito della favola della Coppa Italia alzata a maggio, della ferita della Supercoppa consegnata al Napoli, del digiuno da gol spezzato col Sassuolo, dell’ Inter che domenica torna a bussare alla sua porta, di un Bologna che a dicembre ha tirato un po’ il freno e di un 2026 che comunque strizza l’occhio, con le cento presenze in maglia rossoblù a portata di mano e un sogno mondiale a tinte azzurre che guai chiudere a doppia mandata nel cassetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

