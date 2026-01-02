Fa il botto l' esercito degli Anti-capodanno

L'esercito degli Anti-capodanno cresce ogni anno, rappresentando una realtà consolidata nel panorama televisivo. In questa rubrica di Klaus Davi, intitolata Tele...Raccomando, esploreremo le figure che preferiscono evitare i festeggiamenti di fine anno. Gli Anti-capodanno sono numerosi e variegati, e questa tendenza merita attenzione per comprendere meglio le preferenze e le opinioni di chi sceglie di trascorrere la serata in modo diverso.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Gli Anti-capodanno in tv) Gli anti-capodannati ci sono e sono tanti. Divertente osservare cosa guardino in tv i nottambuli che hanno rinunciato a feste e veglioni catodici optando per trasmissioni alternative. Secondo le prime stime, sono stati circa 3 milioni i teleutenti che non si sono staccati dallo schermo nelle ore successive al brindisi di mezzanotte, da mezzanotte alle 6 del mattino. Tra i programmi più visti segnaliamo I grandi misteri della scienza che dopo le 4 arriva al 5% su Italia 1 con oltre 100mila spettatori; su Rete 4 Dalla parte degli animali ottiene alle 2 di notte il 3% con 90mila teste. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

