Exploit costanza e flessione | il mese di dicembre

Nel mese di dicembre, il Pisa ha affrontato un ciclo di sei partite che ha prodotto appena due punti, lasciando spazi a riflessioni e incertezze. La fase ha evidenziato le sfide di continuità e le difficoltà nel mantenere un rendimento stabile. Il mercato invernale rappresenta ora un’opportunità importante per affrontare le criticità emerse e rinforzare la squadra in vista del proseguo della stagione.

Il ciclo di sei gare che ha portato il Pisa verso il 2026 ha fruttato solo 2 punti, parecchi rimpianti e molte domande che il mercato invernale dovrà risolvere. Ai pareggi esterni, entrambi con il punteggio di 2-2 ma dal sapore diametralmente opposto di Reggio Emilia contro il Sassuolo e di Cagliari, fanno da contraltare le sconfitte deludenti contro Parma e Lecce e quelle rimediate contro Inter e Juventus. Le prestazioni si sono tradotte in una serie di valutazioni che hanno portato a medie voto discrepanti da elemento a elemento: in alcuni casi il valore evidenzia la flessione verso il basso, in altri invece si segnala una crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

