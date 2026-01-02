Ex Milan il 2025 di Alvaro Morata | i suoi numeri al Como

Alvaro Morata, ex attaccante del Milan, sta affrontando la stagione 2025/26 con il Como. Dopo aver lasciato i rossoneri, il suo percorso si è concentrato su una nuova esperienza in Serie B. Qui, ha contribuito con numeri e rendimento, evidenziando il suo ruolo di riferimento in attacco. Analizziamo i dati e le performance di Morata nel contesto del campionato attuale.

Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 202526 di Alvaro Morata al Como. Ecco i suoi numeri.

