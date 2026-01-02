Ex condannato per omicidio mafioso muore in carcere | vietati i funerali pubblici per Rosario Scalia

Rosario Scalia, 50 anni, originario di Partanna, è deceduto il 24 dicembre nel carcere di Sulmona. Condannato nel 2019 a 20 anni per omicidio aggravato dall'associazione mafiosa, era ritenuto vicino a Cosa Nostra del Trapanese. Le autorità hanno vietato i funerali pubblici, in conformità alle norme vigenti. La sua morte rappresenta un ulteriore episodio nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata.

Funerali vietati in forma pubblica per Rosario Scalia, 50 anni, originario di Partanna, ritenuto vicino a Cosa nostra del Trapanese, condannato nel 2019 a vent'anni di reclusione per omicidio commesso al fine di agevolare l’attività dell’associazione criminale, morto il 24 dicembre scorso nel carcere di Sulmona. Il provvedimento del Questore di Trapani Lo ha disposto il Questore di Trapani «vietando. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ex condannato per omicidio mafioso muore in carcere: vietati i funerali pubblici per Rosario Scalia Leggi anche: Boscoreale, arresti per omicidio di stampo mafioso: tre in carcere Leggi anche: “Io, condannato per omicidio: così nell’inferno del carcere sono rinato” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giuseppe Sorbello, ex sindaco di Melilli, condannato per mafia e estorsioni: tutti i dettagli; Torino, fa pestare un minorenne: torna in galera Moscatiello; Il boss albanese Elvis Demce al 41 bis, da adesso sarà sottoposto al carcere duro; Voto di scambio, condannato l’ex assessore regionale Sorbello. Ex condannato per omicidio mafioso muore in carcere: vietati i funerali pubblici per Rosario Scalia - Funerali vietati in forma pubblica per Rosario Scalia , 50 anni, originario di Partanna , ritenuto vicino a Cosa nostra del Trapanese, condannato nel 2019 a ... gazzettadelsud.it

Giuseppe Sorbello, ex sindaco di Melilli, condannato per mafia e estorsioni: tutti i dettagli - L’ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, Giuseppe Sorbello, è stato condannato dal Tribunale di Siracusa a 6 anni ed 8 mesi di reclusione al termine del processo denominato Asmundo per assoc ... tg.la7.it

Mafia, 30 anni fa l'omicidio di Giuseppe Montalto - Quello di Giuseppe Montalto è stato l’ultimo omicidio eccellente nella Trapani mafiosa degli anni Novanta. tp24.it

L’uomo era stato condannato per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998 - facebook.com facebook

Omicidio Iris Setti, forse già in giornata la sentenza di secondo grado. Udienza in corte d'assise d'appello per Chukwuka Nweke, condannato all'ergastolo in prima istanza x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.