Eventi con la Befana e corteo dei Magi | cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end e per l’Epifania 2026

Durante il weekend dell’Epifania 2026, a Milano e in Lombardia si svolgono eventi e cortei tradizionali come quelli della Befana e dei Magi. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per vivere le festività in modo autentico, tra celebrazioni, sfilate e iniziative culturali. Ecco cosa fare dal 2 al 6 gennaio, tra tradizioni e momenti di svago per tutta la famiglia.

Tra gli ultimi giorni delle festività natalizie e l’avvio ufficiale del nuovo anno, il weekend del 2, 3 e 4 gennaio 2026 e la giornata di martedì 6 gennaio, dedicata all’ Epifania, segnano a Milano e in Lombardia un momento di passaggio che unisce tempo libero, tradizioni e nuove occasioni. Con sabato 3 gennaio prendono il via anche i saldi invernali, trasformando il primo fine settimana dell’anno in un’opportunità per coniugare shopping, cultura e svago, mentre il calendario di eventi accompagna famiglie e visitatori verso la chiusura delle feste. Sono infatti gli ultimi giorni di atmosfera natalizia, tra appuntamenti pensati per grandi e piccoli e le immancabili iniziative dedicate alla Befana, figura simbolica che, come da tradizione, “tutte le feste porta via”, salutando il periodo più ricco di luci, mercatini e spettacoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

