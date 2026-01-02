Evadono dai domiciliari a Capodanno | un arresto e due denunce tra Roma e provincia

Durante la notte di San Silvestro, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone di Roma e provincia, riscontrando tre persone che avevano evaso i domiciliari senza autorizzazione. Un arresto e due denunce sono stati il risultato delle verifiche svolte, contribuendo a garantire il rispetto delle misure restrittive durante le festività. L'operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme di sicurezza pubblica.

Controlli dei carabinieri nella notte di San Silvestro: tre persone trovate fuori casa senza autorizzazione. In un caso spunta una pistola a salve nascosta in strada. CRONACA DI ROMA – Evadono dagli arresti domiciliari per festeggiare il Capodanno, ma vengono rintracciati dai carabinieri nel corso dei controlli straordinari della notte di San Silvestro. Il bilancio è di un arresto e due denunce tra Roma e provincia. Il primo episodio è avvenuto nel Comune di Fonte Nuova, dove i carabinieri della stazione di Mentana hanno sorpreso un 60enne italiano, con precedenti, mentre si allontanava dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura dei domiciliari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Evadono dai domiciliari a Capodanno: un arresto e due denunce tra Roma e provincia Leggi anche: Roma. Evasioni di Capodanno. Un arresto e due denunce dei Carabinieri. 49enne ai domiciliari stanco di vedere la sorella la minaccia con una pistola… Leggi anche: Napoli, 55 arresti e 42 denunce per evasioni dai domiciliari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. MENTANA – Detenuto evade a Capodanno: arrestato e rimesso ai domiciliari - Quando ha visto la pattuglia, ha cercato di mimetizzarsi per non essere riconosciuto ma non è valso a nulla. tiburno.tv

Controlli pre-Capodanno, Carabinieri sorprendono tre evasi dai domiciliari - Nelle ore che hanno preceduto il capodanno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato numerosi controlli alle persone ristrette agli ... castellinotizie.it

Ai domiciliari minaccia la sorella armato di pistola a Capodanno: “Non ne posso più di averti intorno” - Minaccia la sorella con una pistola a Capodanno e poi evade dai domiciliari: 49enne denunciato. fanpage.it

Fuga dalla legge per il cenone di Capodanno: i carabinieri sorprendono tre uomini agli arresti domiciliari - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.